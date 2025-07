Bcl, esordio coi macedoni del Bitola: "L’Una Hotels si farà trovare pronta"

Facile, medio, difficile. Il percorso che potrebbe schiudere nuovamente le porte della ‘Basketball Champions League’ alla Pallacanestro Reggiana può essere sintetizzato più o meno così. Ieri a Losanna si sono infatti svolti i sorteggi dei gironi e, per quel che riguarda i biancorossi, anche degli incroci del ‘Q-Round’ (il turno preliminare). Vitali e compagni avranno l’esordio (previsto per il 23 settembre) contro i macedoni del KK Pelister Sport Bitola. Si tratta di una prima partita oggettivamente abbordabile e che la Una Hotels dovrebbe superare di slancio. Poi in semifinale troverà (sarebbe meglio dire troverebbe…) la vincente tra i rumeni del Csm Oradea e gli Antwerp Giants, squadra belga. E qui il livello inizierà ad alzarsi, pur mantenendo Reggio come favorita. L’eventuale finale sarà invece più complicata, visto che dall’altra parte del tabellone c’è il Paok Mateco, reduce dalla sconfitta in finale nell’ultima edizione della Fiba Europe Cup ed altra testa di serie come i biancorossi; i greci sfideranno prima i montenegrini dell’Sc Derby (Montenegro) e poi, verosimilmente, la vincente di Bursaspor (Turchia) e Löwen Braunschweig (Germania). La sede del Q-Round verrà ufficializzata solo nelle prossime settimane, ma è molto probabile che possa essere scelta una destinazione tra Bulgaria e Turchia. Se Reggio dovesse vincere il ‘Q-Round’ e quindi qualificarsi, giocherà poi nel gruppo C della fase a gironi contro Cholet (Francia), Hapoel Holon (Israele) e Joventut Badalona (Spagna). Un raggruppamento equilibrato, ma certamente abbordabile se la Pallacanestro Reggiana, come sembra, allestirà un organico competitivo per restare al passo sia in Coppa che in campionato.

"É sempre affascinante e motivo d’orgoglio rappresentare il proprio Club in Europa, in particolare in sedi così prestigiose come quella di Losanna", questo il commento del general manager Marco Sambugaro. "Seguiremo e studieremo con attenzione le nostre avversarie, consapevoli che ogni partita di questo Q-Round sarà decisiva. Sarà importante prepararsi e lavorare fin da subito con grande serietà per arrivare pronti ad un appuntamento così particolare, che anticiperà l’inizio del campionato".

Per questo motivo anche la costruzione della squadra andrà leggermente anticipata rispetto agli altri anni, in modo da avere già il roster sostanzialmente al completo entro Ferragosto. Così facendo, coach Priftis avrebbe un mese abbondante di tempo per mettere insieme i primi concetti e non farsi sorprendere da una competizione che, lo abbiamo visto l’anno scorso, ha alzato parecchio il proprio livello negli ultimi due-tre anni.