Bea e Sofia, la prima laurea è per l’autonomia

Beatrice appassionata ai fornelli e poi l’incontro di ieri con il sindaco Luca Vecchi

Reggio Emilia, 1 febbraio 2023 – Non solo potranno laurearsi in scienze dell’educazione, eccellenza dell’ateneo di Reggio Emilia: Sofia e Beatrice si stanno anche già godendo a pieno la vita universitaria, in un’esperienza da fuorisede che le renderà più mature e autonome. Le due ragazze, native una di Faenza e l’altra di Bologna, sono le prime beneficiarie del progetto ‘Appartamento e autonomia abitativa’ dell’onlus reggiana ‘Università 21’. L’associazione, nata nel 2015, si coordina con Unimore per assistere e personalizzare i percorsi universitari di studenti con forme diverse di disabilità cognitivo-comportamentali. Negli anni ha seguito più di 30 ragazzi e oggi si occupa di 17, 12 a Reggio e cinque a Modena. Sofia Manaresi e Beatrice Masotti sono però le prime a potersi confrontare con una vita indipendente dalla famiglia: da ottobre tutti i lunedì si fermano a dormire da sole in un appartamento in pieno centro, dopo che alla fine delle lezioni la loro educatrice Martina Salvarani le accompagna a fare la spesa e le assiste nel preparare la cena; insieme all’associazione organizzano anche uscite serali e il loro tempo libero, il tutto lontano da casa, mamma e papà. Alcuni scatti della vita reggiana delle ragazze: all’università, in un...