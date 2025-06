Beach Handball. Casalgrande si fa onore nella selezione azzurra

Spallanzani Casalgrande protagonista nella nazionale del beach handball. La selezione azzurra, guidata dall’allenatrice della società ceramica Elena Barani (foto), ha preso parte a due tornei di alto livello, le EBT Finals di Trapani e la Calise Cup di Gaeta: nel primo caso, a difendere la porta c’era Elisa Ferrari, portiere in forza alla squadra reggiana di Serie A1, che ha partecipato con le compagne alle vittorie sulle polacche del Byczki Kowalewo Pomorskie, e sulle spagnole del Team Almeria, in ambo i casi con il punteggio di 2-1, valide per conquistare il decimo posto in un contesto decisamente di alto livello.

Ancor meglio è andata a Gaeta, dove l’Italia ha centrato il terzo posto: in panchina ancora Barani, mentre in campo Casalgrande era rappresentata da Irene Stefanelli, fresca di approdo nei ranghi delle reggiane dopo aver appena terminato il proprio percorso in maglia Pontinia. Dopo una prima fase con 4 successi in altrettanti gare, è arrivato lo stop in semifinale con le ungheresi del Red Velvet (2-1), prima del successo col medesimo punteggio sul Venice Beach Club, altra formazione magiara, nella finale di consolazione.