Beatles, una canzone al giorno. A Gualtieri il libro di Martelli

Appuntamento con la letteratura e la musica, oggi alle 17,30 alla biblioteca di Gualtieri, dove è in programma la presentazione di "The Beatles Everyday" con il giovane autore, Federico Martelli, diciottenne reggiano, in dialogo per l’occasione con Giampaolo Corradini.

Il libro nasce come appuntamento quotidiano su Instagram e Facebook dove, ogni giorno alle 14, l’autore ha pubblicato dal primo gennaio 2023 una recensione al giorno delle 215 canzoni dei Beatles, che sono poi diventate 221 con la scelta di una canzone a testa dalla carriera solista degli ex Fab Four e l’aggiunta di "Now & Then", brano uscito lo scorso anno, canzone postuma che chiude il cerchio sulla carriera dei quattro ragazzi di Liverpool.

Pubblicato in versione bilingue italiano e inglese per i tipi delle Officine Gutenberg di Piacenza (con l’introduzione di Antonio Bacciocchi, musicista e blogger), "The Beatles Everyday" è diventato un piccolo caso editoriale e social, che ha avuto il potere di dare un nuovo punto di vista, fresco e inedito, all’opera dei quattro musicisti di Liverpool, raccontando quanto siano importanti e cosa riescono a trasmettere ad un ragazzo del ventunesimo secolo, attraverso delle canzoni scritte anche più di sessant’anni fa. A dimostrazione che la musica, quella di qualità, attraversa indenne tempo, moda e generazioni. L’appuntamento è alla biblioteca di Gualtieri, con ingresso libero.

a.le.