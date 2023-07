Beatrice abbatte un’altra barriera

Ci sono ragazze davvero speciali. Ci sono storie davvero speciali. Ci sono momenti davvero speciali. Uno di questi momenti, straordinariamente belli ed emozionanti, è diventato realtà ieri mattina nell’Aula Magna di Unimore quando Beatrice Lotti, 23 anni tra pochi giorni, grazie all’aiuto e al sostegno di Università 21 e grazie alla sua enorme forza di volontà e ad un impegno non indifferente, ha ottenuto l’attestato di frequenza per la facoltà di Scienze dell’educazione con una tesina dal titolo "La danza nell’educazione".

L’attestato di frequenza, per i ragazzi che si ritrovano a dover superare barriere più alte di tanti altri, come Beatrice, che ha la trisomia 21 (sindrome di Down), ha un significato più o meno simile a quello di una laurea. Tanto che ieri Beatrice (nella foto), che vive con la famiglia a Montecavolo, ha discusso la sua tesi davanti ad un collegio di professori dimostrando grande preparazione e confermando tutte le sue doti.

D’altronde questa giovane ragazza già in passato aveva fatto vedere di che pasta è fatta diventando, a soli 17 anni, campionessa italiana di ballo, titolo che ha poi replicato anche nel 2018 e 2019 prima che il Covid bloccasse tutto. E dimostrando pure che per chi sa volare in alto, i limiti non esistono.

Ora questa nuova soddisfazione per lei e per tutta la sua famiglia con i genitori e nonna Vanda, a cui Beatrice è particolarmente legata, in prima fila con gli occhi lucidi e un’enorme emozione. Perché certi momenti sono davvero speciali.