Beatrice Salvioni presenta il libro ’La Malnata’

Proseguono gli appuntamenti letterari al centro culturale Zavattini a Luzzara.

Stasera alle 21 in programma l’incontro con l’autrice Beatrice Salvioni, che presenta il libro ’La Malnata’. Un’adolescente reietta e una coetanea che impara a conoscerla per davvero, al di là di ogni pregiudizio. E che grazie a lei trova il coraggio di far sentire la propria voce, la propria verità. Un romanzo di formazione nella provincia padana oppressa dal controllo e dalla violenza del ventennio fascista. L’esordio di Beatrice Salvioni ha incantato gli editori. Esce in contemporanea con l’edizione italiana in Francia, Spagna, Grecia, Repubblica Ceca, Turchia, Bulgaria e presto pure negli Stati Uniti e Germania. È in corso di traduzione in 32 lingue.