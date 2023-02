Beatrice Sgarbi nuova presidente di Impresa Donna

Cna Impresa Donna ha una nuova presidente: si tratta di Beatrice Sgarbi, socia della Pb Service di Bagnolo (azienda legata ai servizi) dove lavora nell’ambito marketing e commerciale. La nomina è stata fatta durante l’assemblea elettiva dello scorso 31 gennaio nella sede di Cna formazione, dove era presente anche la responsabile Chiara Bulgarelli assieme alla presidente regionale, la reggiana Paola Ligabue. Sgarbi va a sostituire Cristina Boniburini, che aveva dato le dimissioni per motivi personali. "Il mio obiettivo è quello di farmi portavoce delle intenzioni collettive – le prime parole della giovane imprenditrice (foto) -. Vorrei coinvolgere le donne di Cna, favorendo una partecipazione ancora più attiva e numerosa delle componenti del nostro gruppo, organizzando progetti ed eventi sul territorio, tra cui anche incontri nelle scuole. Infine, lavorerò per diffondere il più possibile la cultura di genere, e tutti gli incentivi e le opportunità, a partire dalle certificazioni di genere e promuovere le associazioni di parità di genere per favorire il protagonismo delle donne imprenditrici". Soddisfazione anche all’interno di Cna Impresa Donna: "Sgarbi ha deciso di candidarsi perché crede fortemente nell’associazionismo di genere e nella collaborazione tra donne per il bene comune".