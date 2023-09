Beccata coppia di ladri . Rubarono un cellulare

Denunciati, con l’accusa di furto in corso, due giovani che hanno rubato un cellulare a un altro cliente mentre si trovavano per la spesa in un supermercato di Scandiano. Nei guai è finita una coppia, un uomo e una donna entrambi di 32 anni. Il furto è avvenuto lo scorso 20 maggio. La vittima, un 65enne, si trovava verso le 19 in supermercato di Scandiano per fare la spesa. Alle casse automatiche ha appoggiato, durante le operazioni di pagamento, il proprio telefono sopra alla merce in esposizione. Il 65enne poco dopo ha però scoperto che il cellulare era stato rubato. Il giorno dopo si è quindi recato dai carabinieri della tenenza di Scandiano per segnalare lo spiacevole episodio. Ha formalizzato ovviamente la denuncia e i militari dell’Arma hanno quindi subito iniziato le indagini per cercare d’individuare i responsabili. Nel supermercato sono attive le telecamere di videosorveglianza e i carabinieri hanno così acquisito le immagini dei video che hanno permesso di visualizzare una donna, già nota alle forze dell’ordine. E’ stato inoltre scoperto che la stessa ha notato il telefono sull’espositore della merce in vendita adiacente la cassa automatica. Ha afferrato il cellulare e, dopo averlo visionato, l’ha collocato nella posizione iniziale. In seguito è poi arrivato il suo compagno, di nazionalità marocchina, anch’esso noto ai carabinieri. L’uomo, giunto presso la cassa automatica, ha preso il proprio portafoglio per poi posizionarlo proprio sopra il telefono. La donna, dopo essersi accertata di non essere vista da altre persone, ha preso il portafoglio e anche il telefono. Le indagini eseguite dai militari di Scandiano, supportate dall’acquisizione dei video delle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito dunque di indirizzare le attenzioni investigative nei confronti della coppia che ha compiuto il colpo la scorsa primavera. Inevitabili i provvedimenti nei loro confronti. Sono stati poi denunciati alla Procura di Reggio con l’accusa di furto in corso. Hanno agito approfittando di un momento di distrazione del cliente di 65 anni che li precedeva all’interno del supermercato scandianese. Con destrezza sono riusciti infatti ad asportare il telefonino del 65enne, ma sono stati successivamente ‘incastrati’ dalle telecamere.

m. b.