Beccati a rubare in un negozio di abbigliamento

Nel tardo pomeriggio di domenica, intorno alle ore 20, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato sono intervenuti all’interno di un negozio di abbigliamento presente all’interno di un centro commerciale di Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, a seguito della segnalazione di un presunto taccheggio in atto.

Giunti sul posto, gli agenti della Polizia di Stato hanno preso contatti con un addetto alla vigilanza del negozio che riferiva di aver notato una coppia di giovani oltrepassare la barriera antitaccheggio dopo aver prelevato alcuni capi di vestiario senza pagarli.

A quel punto gli agenti hanno individuato subito la coppia segnalata, con la donna che, alla vista della Polizia di Stato, gettava sopra un mobile presente nei pressi delle casse dell’esercizio commerciale un capo d’abbigliamento presumibilmente asportato poco prima. Durante le consuete attività di identificazione, inoltre, gli agenti notavano un rigonfiamento anomalo al di sotto della giacca indossata dall’uomo, appurando successivamente che stava occultando un altro capo d’abbigliamento che era stato asportato e non pagato.

I due soggetti venivano identificati per due marocchini, lui 21 anni e lei 20 anni, già noti alle forze di Polizia per via di alcuni reati sempre contro il patrimonio. Al termine degli opportuni accertamenti di rito, la coppia è stata deferita in stato di libertà per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato. Tutti i capi d’abbigliamento asportati, invece, venivano immediatamente restituiti al legittimo proprietario in quanto totalmente rivendibili.