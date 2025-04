Beccato a nascondere marijuana e hascisc. Denunciato un ventenne

Beccato a nascondere la droga. Ventenne reggiano denunciato alla Procura dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di marijuana e 4 panetti di hascisc. Sequestrato anche un bilancino di precisione che il giovane avrebbe utilizzato per porzionare gli stupefacenti da vendere. È avvenuto l’altra sera a Cavriago, quando durante un giro di pattuglia lungo le strade dei paese i militari hanno notato in un parcheggio un ragazzo fare strane manovre vicino ad un’auto. Era infatti chinato nei pressi della vettura, vicino alla quale ha abbandonato una busta nera ed un sacco bianco, per poi allontanarsi con fare sospetto. L’intuito dei carabinieri ha suonato il campanello d’allarme, così è stato deciso di raggiungere il ragazzo e fermarlo. Lui, alla vista della pattuglia, ha mostrato segni di preoccupazione: così, durante le operazioni, sono state recuperate le due buste.

f. c.