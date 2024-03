Beccato sul bus senza biglietto, dà le generalità di un altro: denunciato

Sorpreso dal controllore su un autobus di linea senza il biglietto, un giovane è stato sanzionato, come previsto dalla normativa. Ma al momento della contestazione, il ragazzo ha fornito le generalità di un suo coetaneo, sperando di evitare di dover pagare la contravvenzione. Accadeva lo scorso ottobre a bordo di un autobus di Seta. Ma la vicenda è emersa qualche tempo dopo, a fine gennaio, quando all’indirizzo dell’ignaro coetaneo è arrivata la multa da pagare a favore di Seta. Analizzando però giorno e ora della contestazione, è emerso che il ragazzo era altrove e non su un autobus di linea e per di più senza biglietto. Il padre del destinatario della multa si è recato alla caserma del paese, a San Martino in Rio, per segnalare la questione e per sporgere la formale querela che ha fatto avviare gli accertamenti. Anche grazie alla foto scattata al ragazzo senza biglietto al momento della contestazione dal controllore, è stato appurato che il giovane dell’immagine non era affatto quello raggiunto dalla multa. Proprio con gli elementi forniti da quella fotografia, i carabinieri hanno identificato il giovane che era effettivamente sull’autobus, oltretutto già noto alle forze dell’ordine. E a suo carico è stata inoltrata la denuncia al competente Tribunale dei minori di Bologna. Il diciassettenne dovrà rispondere del reato di sostituzione di persona.