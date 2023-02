La politica locale con in testa il sindaco Nasciuti, sta utilizzando la prossima apertura del Pronto Soccorso presso il Magati per una poco edificante operazione di propaganda ad uso e consumo degli ignari cittadini che non sanno cosa si nasconde realmente dietro a questa vera e propria vittoria di Pirro. Innanzi tutto va ricordato che l’operatività a “mezzo servizio” cioè limitata al sole 12 ore diurne, sarà un problema non solo per gli utenti ma soprattutto per gli operatori sanitari che vi operano, specialmente nelle ultime ore che precedono la chiusura serale. Quello che i politici non raccontano inoltre, è che ormai l’ospedale Magati è un contenitore vuoto privato negli ultimi anni di tanti reparti e con i pochi rimasti ridotti al lumicino come organico e prestazioni fornite agli utenti. Dopo vari bandi andati deserti, ecco arrivare una dozzina di medici a chiamata assunti per soli sei mesi, che non conoscono né la struttura né il territorio. Nel contempo gli attuali operatori che garantiscono gli equipaggi di automedica e autoinfermieristica, molto probabilmente si vedranno caricati di lavoro extra (...).

Giorgio Bedeschi

già sindaco di Viano