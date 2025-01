Befana coi vigili del fuoco. I bambini diventeranno pompieri per un giorno

Quest’anno torna la “Festa della Befana” del comando dei vigili del fuoco. Per la festa dell’Epifania, i pompieri reggiani tornano ad offrire un momento di gioia e spensieratezza a famiglie e bambini, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alle Istituzioni del Paese.

L’iniziativa si terrà lunedì dalle 14 nel comando di via della Canalina con l’obiettivo di avvicinare al corpo i cittadini e soprattutto i più piccoli. Si parte con la “Pompieropoli” dove i bambini potranno cimentarsi in un percorso per diventare “pompiere per un giorno”.

A seguire, spettacolo di intrattenimento a cura dei vigili che coniugherà scenette divertenti a vere tecniche usate per il soccorso. Seguirà l’arrivo della befana, che distribuirà le calze ai bambini presenti, mentre i più grandi potranno gustare gnocco fritto e vin brulè.

L’evento, a ingresso libero e completamente gratuito, è organizzato dal comando provinciale col sostegno dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e in collaborazione con Unis, Piromania, Tribù del Cucù, Av Tech Media Technologies, Associazione Insieme per Rivalta, Sigma Di Castelnovo Monti Pietri, Birreria Oktoberfest, Croce Verde e Croce Rossa di Reggio.