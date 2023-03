Bellaria preannuncia il no all’ampliamento dell’allevamento Biopig

Il sindaco di Cadelbosco Sopra, Luigi Bellaria (nella foto), sembra essere in "sintonia" con il Comitato Aria Pulita, sul progetto di ampliamento dell’allevamento suinicolo Biopig. "Non vogliamo correre il rischio di un aumento dell’inquinamento, questo perché il nostro primo compito, come amministratori, è tutelare la salute e il benessere dei cittadini", dice il primo cittadino, confermando come alla Conferenza dei servizi prevista domani, 15 marzo, il suo parere sarà negativo all’aumento del numero di capi. "Se non – aggiunge Bellaria – con le tecnologie adeguate per il contenimento degli inquinanti, come da noi già indicato ad Arpae. La posizione dell’amministrazione comunale resta in linea con le prescrizioni richieste dal Comitato Aria Pulita, in coerenza con quanto già stabilito a suo tempo nell’analogo caso della Tenuta Vincenzo. Già da tempi precedenti alla richiesta di ampliamento dello stabilimento Biopig, puntiamo a uno sviluppo sostenibile".