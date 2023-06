Bellarosa, grazie alla festa devoluti tremila euro al Comune di Monterenzio

Il circolo Arci Bellarosa ha organizzato con successo la festa di fine anno della scuola primaria Pezzani di Albinea. Tutta la comunità scolastica, con oltre 600 persone, si è diretta in camminata verso Bellarosa fino al parco del circolo della frazione di Albinea.

Ad aspettare gli ospiti una ricca merenda preparata e distribuita con impegno dai soci volontari. Il circolo ha poi deciso di devolvere, a un comune dell’Emilia Romagna flagellato dalle frane, la somma raccolta attraverso la realizzazione della festa dalle famiglie, insegnanti e diverse donazioni volontarie.

Saranno infatti devoluti 3mila euro al comune di Monterenzio (in provincia di Bologna), particolarmente colpito nelle scorse settimane dal maltempo con frane che hanno spaccato in due il paese. In futuro, terminato il periodo di emergenza, il circolo Arci Bellarosa è intenzionato a recarsi a Monterenzio in gita.