Bellarosa in festa, tortelli e street food Domenica una giornata per i bimbi

Torna ‘Bellarosa in festa’: sabato la tortellata e domenica una giornata per i bambini che strizza l’occhio anche agli adulti. Weekend speciale al circolo Bellarosa in via Nobili ad Albinea. Sabato 24 Tortellata di San Giovanni con menu realizzato dalle esperte cuoche della frazione: antipasto, tortelli verdi e di zucca e zuppa inglese. Sono 150 i posti disponibili, prenotazioni al 3466678735 anche whatsapp), musica con Sara White e Pippo. Domenica Food festival, con attenzione particolare ai più piccoli. Apertura alle 16 con inaugurazione del nuovo parco giochi del circolo, in ricordo di Ennio Tondelli e Romana Tanferri. Dalle 19,30 street food made in Bellarosa con arrosticini e panini alla salsiccia, previsto un angolo gluten free e vegano, alle 21 Duo en Pie, spettacolo acrobatico e di clownerie. Ingresso libero e senza prenotazione.