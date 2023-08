Bellarosa piange Norberto Benassi Con la moglie gestì il ristorante

Si svolgeranno questa mattina a Montericco i funerali di Celestino Benassi, scomparso martedì 22 agosto all’età di 75 anni. Benassi, conosciuto come ‘Norberto’, viveva a Bellarosa di Albinea.

Si è spento nella sua abitazione a causa di una malattia. Era molto noto. Nel passato aveva infatti collaborato nella gestione di un ristorante a Bellarosa.

Lascia la moglie Martina, i figli Stefano e Federica, la nuora Lucia, il genero Paolo, i nipoti Francesco e Riccardo, i fratelli, la sorella e gli altri parenti.

Benassi aveva a lungo lavorato come autista-tranviere alle Ferrovie Reggiane.

Successivamente aveva poi anche collaborato, per una ventina d’anni, nella conduzione (assieme ai suoi famigliari) del ristorante ‘Bellarosa’ di cui era titolare nonché cuoca la moglie Martina Tagliavini.

Il locale, punto di riferimento per tante persone, era stato aperto dai suoceri di Norberto nel 1966 e in seguito poi chiuso definitivamente nel 2006.

Benassi era appassionato di motociclismo e seguiva spesso le gare di questo sport.

Numerose le attestazioni di vicinanza che sono arrivate in questi giorni di lutto alla sua famiglia che ha ringraziato la dottoressa Irene Aresu e l’infermiera Stefania per le premurose cure prestate.

Benassi è stato ricordato come "una persona buona fuori e bella dentro; un uomo con una bontà d’animo enorme", si legge in un messaggio online di cordoglio.

Profondo dolore e commozione ha subito suscitato la notizia della sua morte.

L’ultimo addio al 75enne è previsto per oggi con la partenza del corteo funebre in auto alle 8.45 dalla casa funeraria Reverberi in via Terezin a Reggio, in cui è stata allestita la camera ardente, per raggiungere la chiesa parrocchiale di Montericco.

La salma, terminata la funzione religiosa di commiato, sarà infine accompagnata nel cimitero Parco Caselline.

Matteo Barca