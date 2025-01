Belle, Pinocchio e magie: la fantasia vola sul palco

Stasera alle 21 al teatro di Novellara, in rocca, va in scena il musical "Ti chiamerò Pinocchio", con la compagnia reggiana "Parentesi Aperta" impegnata nella versione amatoriale dello spettacolo della Compagnia della Rancia, scritto da Saverio Marconi con musiche di Dodi Battaglia, Red Canzian, Roby Facchinetti e le liriche di Stefano D’Orazio. Il ricavato della serata viene destinato a scopo benefico, a favore delle associazioni Avis e Aido di Novellara.

Sempre stasera alle 21 prosegue la stagione al teatro del Fiume di Boretto con "Il castello della rosa incantata" dell’associazione Vecchio Borgo, spettacolo ispirato alla fiaba di Jeanne Marie Leprince de Beaumont, interpretato da dieci cantanti e quattordici tra ballerini e performers. La storia di un amore che sa andare oltre le apparenze, nel contesto di un castello incantato e popolato di strani personaggi, una rosa che scandisce lo scorrere inesorabile del tempo e un principe prepotente trasformato in bestia da una fata. Rinchiusa nel castello si trova Belle, che cerca di salvare il padre malato. Il tutto all’interno di un incantesimo che solo l’amore potrà spezzare. Biglietti a disposizione alla biblioteca di Boretto o stasera in teatro.

Oggi alle 17 alla sala espositiva Gino Strada di piazza Ruffilli a Casalgrande, è in programma la conferenza-spettacolo "Mio fratello Peppino" con Giovanni Impastato, a cura di NoveTeatro. A seguire in biblioteca l’inaugurazione della mostra "Peppino Impastato. Ricordare per continuare", a cura del Centro siciliano di documentazione "Giuseppe Impastato".

Antonio Lecci