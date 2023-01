Bellentani senza scampo anche se nobiluomo Per lui la stella rossa

Il tenente Ugo Bellentani, di Reggio, dopo l’8 settembre torna a casa a Roncolo con 2 commilitoni siciliani e un loro compaesano, Gesualdo Bufalino, noto scrittore e poeta. Lui nobiluomo, conte, liberale, convinto antifascista, collabora con il conte Calvi per le prime unità di resistenza a Reggio. Viene catturato e incriminato come traditore del regime. Lo arrestano, lo internano nel lager di Bolzano, con la stella rossa per partigiani e prigionieri politici. L’orrore finisce il 4 maggio ’45 quando i tedeschi abbandonano il campo.