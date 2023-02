Belli gli aceri, ma attenti all’acqua

(...) Le premesse non sono delle migliori come segnala Giuliano Gualandri che, preoccupato per lo sviluppo delle radici, ha messo in evidenza lo spazio, ricco di cemento e che qualcuno ha già definito “mastelli di cemento”, in cui queste piante sono state inserite. Forse è solo una combinazione per la specie, ma quattro anni fa (era il gennaio 2019), in via Che Guevara proprio degli aceri campestri da poco trapiantati, erano stati sostituiti con dei frassini, perché, come riportavano le cronache di quei giorni: “in cattivo stato vegetativo, diversi completamente o parzialmente secchi e a rischio caduta; un caso di caduta si è già verificato e perciò in fase di rimozione o già rimossi in quanto morti“. I manuali di arboricoltura dicono che per gli alberi trapiantati la percentuale fisiologica di perdita non deve superare il 10%; controlleremo che ciò non avvenga.

Ugo Pellini