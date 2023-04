Belli gli alberi Ma dove sono?

Arriveranno mai i nuovi alberi di via Wybicki, nel cuore della Rosta Nuova? Lo chiedono i consiglieri comunali di Coalizione Civica Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli, con un’interpellanza inserita nel calendario del consiglio comunale di oggi.

Nel 2019, fra gli abitanti della Rosta erano state raccolte quasi mille firme per accompagnare una petizione in cui si chiedeva di potare e sistemare le piante esistenti e soprattutto di sistemarne altre. Nel 2021 De Lucia presentò un’interpellanza in cui si chiedeva la messa dimora delle nuove piante sia la riqualificazione della via. "Nessuna risposta concreta è seguita", osserva il consigliere. Ora, la beffa. "Il Comune ha installato lungo la strada un cartello celebrativo, in cui si cita la presenza di 60 piante prunus cerasifera: peccato che il dato risalga al 2017, nel 2023 gli alberi rimasti sono pochi e malandati".