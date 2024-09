Bellini trasferito a Cagliari: "Per noi scelta punitiva perché vuole parlare"

Paolo Bellini è stato trasferito nel carcere di Cagliari. L’ex primula nera di Avanguardia Nazionale continuerà qui a scontare l’ergastolo dopo la condanna confermata in Appello, ritenuto il quinto uomo che partecipò il 2 agosto 1980 alla tremenda strage nella stazione di Bologna dove morirono 85 persone.

Il killer della Mucciatella si trovava recluso a Spoleto, poi all’improvviso il Dap – il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero – ha decretato lo spostamento. A confermarlo è uno dei suoi avvocati difensori, Antonio Capitella: "Ci ho parlato, ha detto che non sta male ed è in cella con un’altra persona. Noi lo interpretiamo come un trasferimento punitivo. Motivo? Lui continua a chiedere di essere ascoltato dalla commissione antimafia (per riferire sulle stragi mafiose del 1992-93, ndr). In qualche sua esternazione però ha detto: ’Non so se mi faranno parlare’. Forse questa frase non è stata particolarmente gradita...".

Ufficialmente, il trasferimento non è stato ancora motivato. "Ma – aggiunge il legale – ora si trova in un centro diagnostico e terapeutico. Quindi presumo che la motivazione sia legata alle cure delle sue patologie. Ma in realtà, anche a Spoleto era ben assistito. Inoltre era nella sezione collaboratori di giustizia o ex, e si trovava da solo in cella". E proprio quest’ultimo punto non è casuale. Bellini infatti, in una lettera scritta dal carcere a fine agosto diceva di "temere per la propria vita" e annunciando di voler procedere con "l’eutanasia", in una sorta di sciopero dei farmaci, della fame e della sete come "atto di estrema e legittima difesa", fino a dichiararsi "prigioniero politico per volontà del sistema giudiziario felsineo". Da allora i legali avevano effettivamente chiesto di spostarlo in una casa circondariale più sicura, con annessa sezione speciale – appunto – per i pentiti usciti dal programma di protezione.

Dopo la condanna in primo grado per la strage di Bologna, gli atti e le intercettazioni furono messe a disposizione della Dda di Caltanissetta e di Firenze per chiarire il motivo delle presenze di Bellini in Sicilia in periodi antecedenti la strage di Capaci. Nell’88 aveva conosciuto in carcere il boss di Altofonte Nino Gioè, coinvolto nella strage di Capaci e ufficialmente morto suicida nella notte fra il 28 e il 29 luglio del 1993, l’anno degli attentati a Roma e Milano. Di Bellini parlò anche il pentito Santino Di Matteo, padre del piccolo Giuseppe assassinato dalla mafia, ricostruendo una presunta trattativa per il recupero delle opere artistiche rubate.

I riflettori sulle stragi di mafia li ha riaccesi proprio Bellini di recente, annunciando di voler fare dichiarazioni spontanee riguardo all’ex generale Mario Mori, all’epoca comandante del Ros dei carabinieri, indagato anch’esso a Firenze per i suoi presunti silenzi e per non aver evitato quei fatti. Bellini, a più riprese, disse che "Mori sapeva" della progettazione degli attentati.

dan. p.