Ben 250 iscritti al Meeting d’autunno

La Corradini Rubiera, dopo aver dato il benvenuto all’estate nel meeting di giugno, si ripete stasera nel Meeting d’autunno che si disputa però allo stadio Torelli di Scandiano.

S’inizia alle 18 con il salto in alto, per chiudere alle 20,30 circa con le serie dei 1500. Quasi 250 gli iscritti, ben 120 i reggiani di Self, Corradini, Atletica Reggio, Castelnovo Monti, Atl. Guastalla Reggiolo e Scandiano. A Scandiano arriveranno atleti da 7 regioni e 12 province extra regione. L’ingresso è libero.

Di grande interesse soprattutto i 1500 metri, sia maschili, sia femminili, con Alessandro Casoni in prima fila che però avrà validi avversari tra i quali i compagni di squadra Matias Costi e Massimiliano Bergamasco. Tra le ragazze Sofia Ferrari, azzurrina e dunque stella della manifestazione, se la dovrà vedere con la gemella Giada, ma soprattutto con la padovana Giada Donati. Da seguire anche Bokar Baji (Fratellanza) e Francesco Bigi (Atl. Reggio sui 100, il cadetto Cristian Menozzi e Carolina Campani.

A Faenza si è disputato il meeting Memorial Fantinelli, con alcune buone prestazioni da parte dei reggiani. Sokhna Ndoye della Self ha vinto il peso allievi con 13,58, Samuele Paganelli il disco allievi con 57,75, Viola Basenghi il lungo ragazze con 4,69. Secondo Lorenzo Shani nel disco junior con 34,51, terza Vanessa Reverberi sui 600 cadette in 1’48’’88, terza anche Emma Venturi sugli 80 cadette in 10’’62. Per la Corradini Rubiera, bel risultato di Giuseppe Gravante, vincitore del 44° Giro Podistico Internazionale Città di Pordenone, gara su strada di km 5.

Il forte runner guastallese, ora residente a Rubiera e allenato da Stefano Baldini, ha vinto in 14’35’’, battendo in volata il compagno d’allenamenti Stefano Benzoni in 14’36’’ e Abdelkarim Ezzouhti in 14’42’’.