Ben 88 incisioni per esaltare ’Brescello perla del Po’

"Brescello perla del Po" grazie all’Ali (associazione liberi incisori di Bologna). Questo paese, cuore e centro di un territorio reale e fantastico, viene mostrato in tutto il suo splendore e nelle sue valenze più profonde, nella mostra monografica di incisioni dal tema appunto "Brescello perla del Po", inaugurata ieri in piazza Mingori e fino al 7 gennaio in sala Prampolini (via Cavallotti 37). Cinquanta maestri incisori dell’Ali hanno lavorato in modo personale per realizzare, con tecniche di incisione originali, calcografie e xilografie che sintetizzano e restituiscono l’immagine di Brescello nella sua storia, nei monumenti, luoghi e nei suoi personaggi; dal duca longobardo Droctulfo, che suggestionò lo scrittore argentino Jorge Luis Borges, ma anche affascinati da don Camillo e Peppone.

Sono state prodotte 88 originali e specifiche opere artistiche di straordinario valore, già donate al sindaco di Brescello, Carlo Fiumicino, che fanno parte del locale patrimonio culturale.

Da ieri in piazza si possono ammirare gli ingrandimenti di alcune di queste incisioni. Il presidente dell’Ali, Marco Fiori, con la collaborazione dello storico dell’arte Marzio Dall’Acqua sono gli artefici del catalogo della mostra, che funge anche da Annuario dell’Ali: un volume di 352 pagine tutte dedicate a Brescello, una vera monografia a cui hanno collaborato Giovanni Santelli dell’Accademia brescellese di studi storici Brig, la Fondazione don Camillo e Peppone, la Pro Loco e Alberto Guareschi, figlio dello scrittore, che ha dato anche il patrocinio dell’Archivio Guareschi. Il catalogo con la proiezione di un film sarà presentato sempre a Brescello in ottobre.

Mariagiuseppina Bo