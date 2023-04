"Ben vengano i controlli per fare chiarezza Non abbiamo mai rinnegato i protocolli antimafia"

"Un atto dovuto", ha commentato nell’immediatezza il sindaco di Casina, Stefano Costi. "Ben vengano i controlli della Commissione prefettizia per fare chiarezza. Sono tranquillo perché abbiamo sempre lavorato nella massima trasparenza e nel rispetto di ogni disposizione di legge. Ho totale fiducia, da sempre, nel lavoro della Prefettura. E ci tengo a ribadire che Casina non rinnegherà mai i protocolli antimafia firmati due volte da me in persona".

La Commissione d’indagine – che valuterà la sussistenza di tentativi di infiltrazione dopo il caso del geometra Tommaso Manfreda, che si è dimesso da assessore e da consigliere dopo l’esclusione della sua impresa edile dalla white list – resterà in carica per tre mesi e avrà accesso a tutti gli atti dell’Amministrazione di Casina.