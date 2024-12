Benassi, consigli da un centenario

Per lo psichiatra Piero Benassi, 100 primavere (compirà 101 anni il 28 gennaio 2025) è una specie di mantra ormai: evitare gli stress, a tutti i livelli, fisici e mentali.

Una massima che diventa condotta di vita ed entra nel suo ultimo libro ‘Igiene e salute mentale. Una cronistoria. Da Giulio Cesare Ferrari a oggi’, un volume in cui dispensa consigli per evitare disordini comportamentali e reati, soprattutto fra gli adolescenti. "Disagi acuiti da smartphone e Covid", sottolinea.

"Evitare gli stress" è esattamente il primo suggerimento del professor Benassi, uno dei padri della psichiatria moderna, autore di oltre trecento pubblicazioni: suggerimento che non ha perso occasione di proporre al recente congresso di Modena dal titolo ‘Arte nello spazio della cura’.

Iniziativa che è valsa anche un premio a Benassi nel contesto della Giornata della Salute Mentale, assegnatogli da Club Unesco di Modena. Che cosa fare per prevenire disordini comportamentali che possono portare a commettere reati? Una richiesta-necessità emersa anche e soprattutto alla luce dei crimini più estremi che hanno riempito le cronache recenti, come il caso dell’assassinio dei due piccoli neonati da parte della giovane mamma di Traversetolo.

Il libro dell’insigne psichiatra prova a dare risposte in merito ai malesseri più profondi che insorgono nella fase delicatissima dell’adolescenza. Un tema di drammatica attualità anche in Emilia-Romagna. "Il disagio tra i giovani - sostiene Benassi - c’è sempre stato, ma la società è cambiata: difficoltà acuite dalla diffusione di strumenti di comunicazione istantanea come gli smartphone e da esperienze come l’isolamento forzato durante la pandemia di Covid".

L’opera accoglie una copiosa testimonianza del ruolo che Giulio Cesare Ferrari ha assunto nel contrasto a ricoveri manicomiali di minorenni, con documenti che anticipano la Riforma psichiatrica del 1978. Benassi, intanto, medita un altro libro.