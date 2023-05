Bene Fotografia, ma serve l’aiuto degli esercenti

di Annalisa Rabitti*

Sono contenta. Si può sempre fare meglio, ma credo che la nostra città abbia compiuto un passo avanti in più, con Fotografia Europea di quest’anno, non solo in campo culturale, ma dell’attrattività e del turismo. Nelle giornate inaugurali del Festival, quelle del 29 aprile-primo maggio, si è registrato un aumento del 20% delle presenze a mostre e iniziative collegate, e buona parte dei visitatori provenivano da fuori regione e da altri Paesi. Fotografia Europea prima si è consolidato e ora si espande, perché continua ad avere qualcosa di importante da dire attraverso i veicoli universali dell’immagine e le parole della cultura. (...)

*assessora a Cultura, Turismo