"Bene gli investimenti ma c’è tanto lavoro precario"

Apprezzamento per gli investimenti e giusto una preoccupazione, quella per i troppi precari ancora presenti in azienda e per la condizione femminile. La Fiom-Cgil reagisce così dopo un incontro con Fulvio Montipò, fondatore di Interpump. La delegazione sindacale Fiom dice di aver apprezzato in particolare "l’intenzione, chiaramente espressa da parte della proprietà, di voler preservare la propria identità locale". Montipò ha confermato inoltre "la politica aziendale di acquisizioni ed investimenti". Il coordinamento sindacale segnala solo "alcune preoccupazioni in merito all’alto numero di personale precario".