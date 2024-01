"Bene le promesse. Ora ci convochi e mostri i numeri"

"Il presidente Seta Alberto Cirelli è arrivato nel momento più duro e difficile della storia del trasporto pubblico. Proprio per questo potrebbe dare un forte segnale di cambiamento". Spera in un cambio di passo Rosamaria Papaleo, segretaria della Cisl di Reggio e Modena, uno dei sindacati più combattivi sui problemi emersi in questi mesi. "E’ un primo passo in avanti il fatto che abbia capito di dover creare una strategia anticrisi lavorando con e non contro i sindacati. Ricordiamo a tutti che il 30 gennaio Seta e Agenzia della Mobilità si incontreranno per mettere in fila i dati. Ci aspettiamo che subito dopo i sindacati vengano convocati, sarà il collaudo delle dichiarazioni distensive di Cirelli. Concordiamo col presidente sul fatto che i governi non abbiano investito, storicamente, sul trasporto pubblico ma l’inabissamento di Seta ha molte responsabilità locali. Crediamo che Seta abbia speso molti soldi con la strategia miope di incentivare gli autisti a fare sempre più straordinari, quando sarebbe stato più saggio assumere nuove figure. A Reggio Seta ha visto entrare tante persone, ha speso una enormità per farle entrare in servizio e in poco tempo le ha fatte scappare. Ecco perché l’operazione Filippine non ci piace: gli autisti locali abbandonano da Seta? Allora si cercano su base etnica persone capaci di vivere con 1.400 euro a Reggio Emilia. Non ci importa niente che lo abbia fatto anche il Veneto di Zaia".