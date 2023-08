Bene meccanica e meccatronica. In calo i distretti di maglieria, piastrelle e salumi

Crescono complessivamente le esportazioni dei distretti dell’Emilia-Romagna: nel primo trimestre 2023 risultano in aumento dell’11,8% rispetto allo stesso periodo del 2022, per un incremento dei flussi pari a 584 milioni di euro. Spiccano in particolare i distretti della meccanica (+589 milioni) e dell’agro-alimentare (+131 milioni). Per quanto riguarda la nostra provincia, occorre fare dei distinguo: se la meccatronica e la meccanica agricola vanno a gonfie vele, il distretto dei salumi subisce una contrazione, così come i distretti della maglieria di Carpi e della piastrella di Sassuolo (cui siamo strettamente legati).

Questo è quanto emerge dall’analisi periodica della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, secondo cui 14 distretti regionali su 19 hanno fatto registrare una crescita rispetto al 2021 ai primi tre mesi dell’anno scorso.

"A sostenere la competitività regionale - sottolinea Alessandra Florio, direttrice Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo - è anche la forte presenza di filiere corte a livello locale, che garantiscono continuità e certezza delle forniture. Ad oggi in Emilia-Romagna abbiamo siglato 105 programmi di filiera per facilitare l’accesso al credito delle imprese delle stesse, che coinvolgono circa 2.650 fornitori per un giro d’affari complessivo di 14 miliardi".

Le macchine agricole di Reggio e Modena registrano un’ottima performance (+61 milioni, pari a +38,4%), spinta in particolare dalle vendite in Francia che sono più che raddoppiate. Cresce la Food machinery di Parma (+93 milioni, pari a +35,5%), grazie al massiccio aumento dell’export, a partire dagli Usa Bene la nostra meccatronica (+166 milioni, pari a +14,9%). In crescita i salumi del modenese (+29 milioni, + 15,8%), i salumi di Parma (+16 milioni, +16,4%) e il Lattiero caseario di Reggio (+3,1%), mentre i salumi di Reggio perdono per strada 7 milioni (- 27,9%).

Le piastrelle di Sassuolo hanno conseguito una performance negativa (-90 milioni, pari al -8,1%) a causa del calo delle esportazioni nei primi quattro mercati di riferimento del distretto (Francia, Germania, Stati Uniti e Belgio) non compensato dal balzo di vendite in Algeria.

In calo, come si diceva, anche la maglieria e abbigliamento di Carpi (-62 milioni, -33,6%).

Dove abitano i nostri migliori clienti? Gli Stati Uniti sono il primo paese per crescita in valore (+130 milioni, poi Francia (+91 milioni), Germania (+39), Regno Unito (+33) e Spagna (+23). Tra i paesi emergenti spicca l’aumento delle esportazioni verso India (+44), Turchia (+40) e Algeria (+21). I paesi protagonisti dei cali principali cali sono invece Cina (-30 milioni), Singapore (-8) e Hong Kong (-6).