Bene riaprire, ma mancano i nostri artigiani

di Alessandro Medici*

Il rinnovamento del mercato coperto è un grande segnale e una notizia positiva per Reggio e da cittadino sono grato per l’imponente investimento realizzato dalla società porteghese. Oggi, infatti, tutte le grandi città sono dotate di un grande mercato centrale che sappia connettere eccellenza gastronomica, socialità e design e attrarre residenti e turisti. La presenza di attività di ristorazione internazionali non deve spaventare poichè la multiculturalità gastronomica è una caratteristica comune di tutti i mercati centrali (da Barcellona ad Oslo) anche se certamente dovrà essere integrata alla filiera emiliana. (...)

*Brand ambassador

cantina Medici Ermete