Benedetti agricoltori e trattori

Nella ricorrenza di Sant’Antonio abate, anche nel Reggiano non sono mancati gli eventi tradizionali, con la benedizione di animali e mezzi agricoli, per celebrare il patrono di contadini e animali da cortile. A San Martino in Rio la benedizione si è svolta nel piazzale antistante la chiesa dei frati cappuccini. Mentre a Guastalla il ritrovo di numerosi agricoltori di tutta la Bassa Reggiana si è svolto ieri mattina al Consorzio agrario di via Pieve, grazie a un gruppo di operatori rurali che stanno creando una associazione per poter valorizzare il mondo contadino e recuperare antiche tradizioni che non devono essere perdute. Dopo i saluti delle autorità e degli organizzato, è stato monsignor Francesco Marmiroli a impartire la benedizione religiosa. Poi pranzo con panini, gnocco fritto, vino serviti da uno "Gnoccobus".