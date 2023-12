Benedetti torna alla Correggese

Importante ritorno in casa Correggese: alla ripresa degli allenamenti il tecnico Claudio Gallicchio potrà contare sul nuovo centrale Luca Benedetti che ha già vestito la maglia biancorossa nella stagione 2020/21.

Difensore classe 1992, cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, Benedetti ha scelto di scendere in Eccellenza per indossare la maglia della Correggese nella seconda parte di stagione, legandosi alla formazione biancorossa fino al 30 giugno 2025. Nella sua carriera il giocatore può vantare 39 presenze in Serie C con le maglie di Santarcangelo e Torres e poi una lunghissima esperienza in Serie D, dimostrandosi sempre uno dei giocatori più affidabili nel ruolo per la categoria. In totale in Serie D infatti sono oltre 280 le presenze collezionate da Benedetti alle quali si aggiungono anche 12 gol. Con la maglia della Correggese il giocatore ha disputato la stagione 2020/21, con 30 presenze all’attivo e 1 rete segnata. Dopo aver lasciato Correggio, il neo difensore biancorosso ha indossato per due stagioni la maglia della Sammaurese (Serie D, 73 presenze in due anni), prima di accasarsi all’inizio di quest’anno al Chions, dove ha messo insieme 19 presenze.