Benedizione del Fiume Po a Brescello con Don Camillo: Il Crocefisso Parlante

Torna la benedizione del fiume Po, a Brescello, con lo storico Crocefisso di don Camillo, quello parlante, diventato celebre grazie alle numerose scene di cui è stato protagonisti nei film ispirati alle storie di Giovannino Guareschi. E quest’anno l’evento prevede pure una serata in più con musica e gastronomia in piazza. Dopo gli eventi di ieri sera, oggi alle 18 in piazza Matteotti, è in programma la processione del Cristo parlante dalla chiesa parrocchiale, in paese e poi verso le rive del Grande Fiume dove viene celebrata la messa, officiata dal parroco don Giancarlo Minotta. Segue la benedizione del Po, gesto tradizionale che chiede protezione della popolazione e del territorio dalle ’bizze’ del fiume. Dalle 21 il concerto dei Best Befive in piazza, oltre alla presentazione del Brescello Piccardo di calcio. L’evento è promosso dal Comune con l’Unità pastorale Artemide Zatti, Visit Brescello, Protezione civile, Auser, Pro loco e Avis.

a. le.