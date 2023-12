Beneficenza in memoria di Cinzia

Ammonta a tredicimila euro la somma raccolta alla "mezza maratona" dello scorso settembre a Guastalla, in memoria di Cinzia Sandri, borettese prematuramente scomparsa. E domenica la somma è stata destinata in beneficenza, al campo sportivo di Boretto, in occasione della partita casalinga di campionato della squadra locale. Una somma di 4.300 euro è andata agli Amici del Dho di Guastalla, altrettanto all’Associazione prevenzione tumori della Bassa, oltre a 2.150 euro per ognuna delle società sportive locali, la Folgore e la società di calcio, impegnate nell’organizzazione di eventi per la promozione sportiva tra i giovani. Presenti anche autorità locali di Boretto e Guastalla, i responsabili delle associazioni destinatarie dei contributi e soprattutto i familiari di Cinzia Sandri, alla quale l’evento è stato dedicato.