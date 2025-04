Benemerito della Vitivinicoltura. Premio speciale a Meglioli

Il reggiano Giuseppe Meglioli è Benemerito della Vitivinicoltura 2025. Il prestigioso riconoscimento gli è stato conferito nel corso della giornata inaugurale del Vinitaly. Il suo nome circolava già da qualche anno per essere insignito della Medaglia Cangrande del Vinitaly e in questo 2025 la cosa si è concretizzata. L’enologo Giuseppe Meglioli ha ricevuto il premio ‘Angelo Betti’ domenica 6 aprile nel corso della giornata inaugurale della 57esima edizione di Vinitaly, uno degli eventi internazionali più importanti per il mondo del vino. A consegnarglielo Alessio Mammi, assessore regionale all’Agricoltura, e Adolfo Rebughini, Direttore generale di Veronafiere. "Ricevere questo premio è per me un grande onore. Il mio impegno per la vitivinicoltura è nato dalla passione e si è nutrito, giorno dopo giorno, di studio, esperienze e confronto. Ho avuto la fortuna di vivere e lavorare in territori straordinari, ma le mie radici sono sempre rimaste ben salde in Emilia-Romagna – ha detto Meglioli –. Rappresenta uno stimolo ulteriore a continuare a trasmettere sapere, cultura e rispetto per il vino e per chi lo produce".

Giuseppe Meglioli è nato e vive a Reggio Emilia. Classe 1949, ha conseguito il diploma di perito industriale chimico all’ITIS di Forlì e successivamente si è diplomato perito agrario in viticoltura e enologia all’ITAS di Ascoli Piceno. Dopo aver ottenuto il titolo di enologo, ha continuato la sua formazione in Francia, conseguendo il Diploma Universitario in Degustazione del vino all’Università Jules Guyot di Digione. È socio corrispondente dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino. Come docente dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, in oltre 50 anni ha introdotto alla degustazione un numeroso pubblico, grazie alle sue vaste conoscenze e alla coinvolgente didattica.