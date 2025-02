Benessere psicologico della collettività

Benessere psicologico del singolo e salute di tutta la collettività. C’è un legame e il modo di renderlo concreto? Intorno a questa importante domanda ruoterà il confronto promossa dalla cooperativa sociale ’L’Ovile’, previsto per domani, alle 17, nell’aula magna dell’Unimore. All’insegna, come spiega il presidente dell’ente, Valerio Maramotti, di un quesito ancora più dirimente: "Perché occuparsi di salute mentale? "Innanzitutto perché sono migliaia le persone che nel nostro territorio ricorrono all’offerta sanitaria pubblica per essa. Siamo dunque di fronte ad un fenomeno molto esteso che, spesso, è circondato da un’aura di vergogna e silenzio; proprio questa è la seconda ragione per la quale occorre parlarne, perché queste sofferenze individuali vanno affrontate in una logica comunitaria e inclusiva che va oltre gli aspetti terapeutici". Non per caso lo slogan dell’evento in calendario domani è: "Come Stai Stiamo" che aprirà l’edizione 2025 della rassegna "Crescere Comunità", un ciclo di periodici confronti su temi importanti per tutta la cittadinanza. "Il taglio dell’incontro – osserva ancora Maramotti – sarà divulgativo e rivolto a tutti, su un tema che non deve restare confinato all’alveo degli specialistri e dei professionisti della cura". I lavori – che si apriranno con un buffet preparato dai partecipanti a "SemiLiberi", il servizio de L’Ovile che propone percorsi di inserimento lavorativo alle persone detenute nel carcere di Reggio, partirà dall’intervento della giornalista Jessica Mariana Masucci, autrice del libro "Il fronte psichico. Inchiesta sulla salute mentale degli italiani". Insieme a lei parteciperanno Maura Gancitano, saggista e filosofa, la psicoterapeuta Ronke Oluwadare, Cesare Rinaldini, docente al Dipartimento di Scienze Biomediche di Unimore ed Emanuela Catino, operatrice del servizio di salute mentale de L’Ovile. Agli interessati è offerta già ora la possibilità di inviare domande ai relatori attraverso il form: https://forms.office.com/e/XsWSDVK7B7. g.g.