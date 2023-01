Benevelli, designer sul tetto del mondo

di Antonio Claser

Ennesimo successo per il designer scandianese Paolo Benevelli che, con la sua ultima creazione, si è guadagnato, ancora una volta, il ’Good Design Award’, il più antico e riconosciuto premio al mondo per l’eccellenza del design. A vincere il prestigioso riconoscimento internazionale è stata la sua creazione ’Stratosphere’, una cappa che va ben oltre la sua normale funzione di raccolta delle esalazioni. Un risultato, questo, non nuovo per il designer scandianese che si porta così a casa il suo quarto Good Design. Dopo i successi del 2018, 2019 e 2021 ecco arrivare anche il Good Design 2022 a premiare la genialità e l’estro di una passione e di un talento inesauribili.

Designer e progettista, maestro d’arte nella sezione Architettura all’Istituto Toschi di Parma, Benevelli – che ha lo studio a Scandiano – da anni si dedica con certosina tenacia alla ricerca e allo sviluppo di oggetti di design con un approccio decisamente all’avanguardia.

Benevelli, qual è il punto di forza del suo design?

"Il mio design, pulito ed essenziale, cerca di andare oltre le mode, oltre i riferimenti del passato: un approccio personale e profondo, per ricercare, esplorare e interpretare qualità innovative e altamente funzionali. Un mix di semplicità e funzionalità elevati all’ennesima potenza. Così lo sono state anche altre mie creazioni che hanno vinto le edizioni precedenti del Good Design: ’Shelf’ la piastrella tridimensionale; ’Graffio’, un mobile rivestito in un modo creativo e ’Ghost’, un tavolo super leggero e duttile. Tutti oggetti di una semplicità delicata ma, nello stesso tempo di una funzionalità dirompente".

Ed ora ecco ’Stratosphere’. Cosa ha di particolare questa creazione?

"’Stratosphere’ pur svolgendo la sua tradizionale funzione di ’cappa’ si caratterizza per i connotati di una microarchitettura modulare e multifunzionale che si integra pienamente nell’ambiente".

Ce la può descrivere?

"Si tratta di una soluzione innovativa data da una sottilissima veletta in alluminio ultracompatta in altezza che si stacca dal soffitto soltanto qualche centimetro e si può estendere anche a parete. La composizione di più elementi consente inoltre di sviluppare infinite configurazioni formali e funzionali".

Non solo aspirazione dunque?

"Sono diverse le funzioni. Abbiamo il sistema aspirante o filtrante e la diffusione e purificazione dell’aria. A questi si aggiungono l’illuminazione led diretta e diffusa, il controllo luce ambiente, l’impianto audio e i pannelli fonoassorbenti".

In questo periodo di rincari energetici ha tenuto conto dei consumi?

"Grazie allo sviluppo di particolari tecnologie questo sistema è contraddistinto da prestazioni elevate e, naturalmente, da consumi energetici molto contenuti".