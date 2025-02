"Beni mafiosi e sale gioco, servono correttivi"

I sindaci di Casalgrande Giuseppe Daviddi e di Rubiera Emanuele Cavallaro assieme all’assessore alla legalità di Casalgrande Marco Cassinadri ieri mattina sono stati ascoltati a Roma in commissione parlamentare d’inchiesta sul ‘fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere’ nell’ambito delle attività del comitato ‘Gestione dei beni sequestrati e confiscati, coordinato dall’onorevole Erik Umberto Pretto. L’audizione è durata circa un’ora e mezza: ha consentito agli amministratori, in rappresentanza anche dell’Unione Tresinaro Secchia, di esporre le criticità per l’assegnazione e gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nei loro territori.

Per Daviddi è stata "una giornata estremamente interessante. Ci è stato consentito di esporre in modo approfondito quelle che sono le criticità che noi amministratori stiamo riscontrando in relazione ai beni confiscati alla mafia. Ho apprezzato molto l’attenzione e l’interesse mostrato dagli onorevoli facenti parte del comitato che ringrazio sentitamente".

Daviddi ha spiegato d’aver esposto "le nostre posizioni sul tema legato al gioco. Contando sul fatto che è in discussione in Parlamento una legge che tenderebbe ad allargare le maglie del fenomeno. Abbiamo chiesto che la posizione del legislatore sia, al contrario, molto rigida su questo punto. Il gioco d’azzardo è una piaga".

Esprime soddisfazione l’assessore Cassinadri: "Abbiamo avuto l’opportunità di poter relazionare il comitato sulle problematiche riscontrate dal 2019 a oggi in merito al tema dei beni confiscati sui nostri territori comunali. In particolare sulle procedure di assegnazione di quelli la cui confisca è già passata in giudicato, direttamente alle amministrazioni comunali. A Casalgrande sono quattro. Per noi è molto importante poterne entrare in possesso in modo rapido e possibilmente efficace per rimetterli a disposizione della comunità".

Il primo cittadino Cavallaro riferisce che ha "approfittato dell’audizione in commissione parlamentare antimafia-comitato beni confiscati per trasmettere in quella sede la preoccupazione per la situazione relativa al gioco d’azzardo e alla riforma che il Parlamento ha allo studio. La commissione antimafia è stata infatti in passato estremamente attiva su questo fronte e l’uso dei giochi d’azzardo per il riciclaggio è cosa ben nota".

Per Cavallaro la legge che attualmente è in discussione "è più permissiva di quella attualmente in vigore in Emilia-Romagna: per esempio non considerate i luoghi di culto come punti sensibili vicino ai quali non si possono aprire sale da gioco. Serve anche per il gioco d’azzardo una ‘Legge Sirchia’. L’azzardopatia è una dipendenza, una malattia. Legiferare come si è fatto per il fumo e puntare allo sradicamento sociale del fenomeno è fondamentale".

Matteo Barca