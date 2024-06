Benji & Fede al concerto di Radio Bruno

Dopo grandi successi come "Dove e quando" (del 2019) il duo Benji & Fede si era separato, e dopo quattro anni hanno annunciato di tornare insieme: tra le mete dell’estate c’è anche Reggio. Il duo molto amato dai giovani (e non) sarà sul palco di piazza della Vittoria martedì 25 giugno in occasione di Radio Bruno estate. L’ingresso sarà gratuito (inizio alle 21). Il duo modenese si unisce al già ricco cast che sarà formato da: Alfa, Articolo 31, Baby K, la reggiana Orietta Berti, Boomdabash, Clara, Eiffel 65, Emma, Ermal Meta, Gaia (nata a Guastalla), Rocco Hunt, Mida, Fred De Palma, Petit, Aiello e Icy Subzero.