Benny Benassi alza al posta con ospiti internazionali: "La chiave è l’ascolto reciproco col Comune"

"Portare dj importanti a Castellarano anziché a Barcellona o Ibiza non è scontato. Ma ci stiamo riuscendo". Benny Benassi (pseudonimo di Marco Benassi), parla con la sincerità di chi ha calcato i palchi più iconici del mondo, ma anche con l’entusiasmo di chi ha trovato, tra le colline del territorio reggiano, qualcosa che va oltre la musica: una comunità, una visione condivisa, un’energia rara.

Il dj e producer italiano vincitore di un Grammy Award nel 2007, è la mente artistica dietro Electronic Bbq Festival, l’evento che il 12 luglio tornerà per la sua terza edizione al Parco dei Popoli di Castellarano. E racconta così l’origine di un progetto che riflette in pieno la sua visione inclusiva e popolare della musica elettronica.

"Tutto è nato per caso, una mattina, in un negozio di scarpe da corsa a Sassuolo. Lì ho incontrato Giorgio (Zanni, ndr) e abbiamo iniziato a parlare di giovani, della mancanza di locali, soprattutto estivi. Gli ho raccontato che avevo in mente un’idea: un festival che unisse musica elettronica e street food. Quando ci siamo fatti una passeggiata insieme al Parco del Popolo, è stato amore a prima vista: un’arena naturale bellissima. Da lì è scattato qualcosa, anche con Castellarano e con la visione che Giorgio ha per i giovani".

Non è solo una questione di palchi e line-up, ma di fiducia, ascolto e visioni comuni. "La cosa più interessante è che ci siamo ascoltati a vicenda fin dall’inizio – continua Benassi –. E questo fa tutta la differenza. L’amministrazione ci ha creduto davvero. Io e il sindaco abbiamo girato insieme, siamo stati a festival internazionali, abbiamo fatto cene, incontri. Ci siamo confrontati con i proprietari di festival importantissimi. Avere un’amministrazione così giovane e intraprendente è stato fondamentale".

Per il dj, i tre ingredienti che rendono possibile Electronic BBQ sono chiari: "Il Parco, la credibilità e i volontari. Ci siamo accorti subito che la gente lo aveva capito. Lo aveva sentito. Volevamo arrivare al cuore delle persone, e ci siamo arrivati".

La credibilità, in particolare, è uno dei temi ricorrenti nel suo racconto. "È difficile creare un festival credibile. Ma lo scorso anno è venuto Patrick Topping, un top dj mondiale. Quest’anno abbiamo Korolova, che fa parte della nuova scena internazionale di dj donne: ha suonato nei festival più importanti del mondo. Tutti step che ti fanno guadagnare credibilità". Insomma, un evento di qualità che risponde al bisogno sociale: "Dopo il Covid le persone hanno voglia di stare insieme. Per i ragazzi i festival sono un’occasione per avere qualcosa da fare nel weekend in un periodo in cui ci sono sempre meno locali".

