Benny Benassi e Zanni: "Eventi per i giovani"

Quattro chiacchere tra amici di vecchia data, nell’atmosfera conviviale di un pranzo.

Ma se i due si chiamano Benny Benassi e Giorgio Zanni – il primo è un artista di fama mondiale e il secondo presidente della Provincia – è possibile che qualcosa possa succedere. E infatti poco dopo su Instagram Giorgio Zanni, venerdì, ha postato un messaggio sibillino ma dal sapore promettente: "Idee, polenta fritta e cervelli nuovamente che friggono insieme a Benny Benassi, super ambasciatore della reggianità nel mondo". Soltanto un pourparler? "Abbiamo solo chiacchierato per adesso, ma la voglia di far qualcosa insieme c’è – ha ammesso Benny Benassi –. Ancora è tutto molto prematuro. Io e Giorgio abbiamo mangiato insieme e parlato di quanto sarebbe bello far qualcosa per i giovani della nostra provincia. Di quanto sarebbe bello organizzare eventi ora che tanti locali non ci sono praticamente più. Però siamo ancora in alto mare. Giorgio Zanni è una persona che stimo molto, che ha grande attenzione per i giovani. A settembre ero andato a trovarlo alla Feste dell’Uva a Castellarano (comune di cui Zanni è primo cittadino, ndr) e ho avuto di nuovo conferma del suo sincero interesse per le persone e per le nuove generazioni".

Le premesse ci sono tutte e sicuramente la curiosità è stata stuzzicata. "Ci siamo salutati con l’intenzione di pensare a che cosa si potrebbe fare – ha confidato Giorgio Zanni –, ragionevolmente nella prossima estate. L’intenzione comunque c’è". Non resta che rimanere in attesa di prossimi disvelamenti.

Stella Bonfrisco