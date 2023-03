Benzina sui vicini: è sorvegliata speciale

Ha dato fuoco all’atrio del condominio per vendetta nei confronti dei vicini, cospargendo di benzina l’androne del palazzo in cui lei stessa abitava. Grazie al coraggio di condomini e passanti è stata fermata, ma per queste ragioni la donna (56 anni) si è vista applicare dal gip del tribunale cittadino la misura cautelare di sicurezza provvisoria della libertà vigilata per un anno, con le accuse di tentato incendio e lesioni personali.

Tutto era accaduto in via Fenulli, nella periferia di Reggio Emilia il 2 marzo scorso, quando in seguito ad alcuni screzi nati in ambito condominiale la donna aveva appiccato il fuoco nell’atrio del suo palazzo. Stando alle ricostruzioni dei carabinieri, alcuni inquilini l’avevano scoperta nell’atto di appiccare l’incendio e lei aveva reagito versando loro addosso liquido infiammabile. I vicini di casa, madre e figlio, dopo una colluttazione con la donna, erano riusciti a fuggire dalla palazzina. Nel frattempo, alcuni passanti alla vista del fumo avevano allertato i vigili del fuoco e gli uomini dell’Arma. Le vittime erano poi state trasportate con urgenza al pronto soccorso per le esalazioni di fumo respirate, fortunatamente senza riportare gravi conseguenze.

I militari di Corso Cairoli hanno denunciato la 56enne, affetta da problemi psichici e per questo già nota ai servizi sociali, alla Procura di Reggio Emilia. L’ufficio guidato da Calogero Gaetano Paci ha concordato con le risultanze investigative prodotte in ordine ai fatti e ha richiesto e ottenuto dal Gip la misura di un anno di libertà vigilata. I Carabinieri hanno eseguito la misura sottoponendo al provvedimento la donna e il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi.