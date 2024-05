Benzinaio rapinato alla Veggia. La compagna succube del bandito: "Mi minacciò, non avevo scelta"

"Vista da fuori, può sembrare una storia assurda, ma lui non mi dava potere di scelta. E io avevo paura di fare il suo nome perché temevo che mi succedesse qualcosa". Le lacrime interrompono più volte il racconto di una giovane donna. Lei, difesa dall’avvocato Antonella Corrente, deve rispondere di concorso nella rapina datata 12 settembre 2022: quel giorno il suo ex compagno Salvatore Rizzo, 30enne di Sassuolo (Mo), esplose un colpo di pistola ferendo alla gamba il benzinaio sassolese Achille Molinaro mentre stava depositando l’incasso in banca alla Veggia di Casalgrande, gli prese 3.500 euro e poi fuggì insieme a Francesco Ragusa, 23enne di Vignola. Rizzo fu condannato col rito abbreviato in primo grado a 7 anni e 4 mesi per questa e un’altra rapina avvenuta il 25 agosto 2022 nella tabaccheria Corsini, sempre alla Veggia; per Ragusa, che collaborò nel colpo del 12 settembre, la pena fu di 5 anni e 8 mesi.

Davanti al collegio dei giudici la giovane, allora residente nel territorio di Sassuolo, ha raccontato che faceva la commessa e che il 12 settembre 2022 fu Rizzo, allora suo convivente, ad accompagnarla al lavoro e a riprenderla: "Nel tragitto lavoro-casa Salvatore mi disse che voleva fare una rapina dal benzinaio. Io gli dissi che non volevo, che io lavoravo e che lui si poteva cercare un’attività, che non si doveva mettere nei guai e che il mio stipendio era il suo. Lui allora era disoccupato, ero io a pagare l’affitto". Descrive con parole drammatiche il suo conflitto interiore: "Non potevo oppormi perché lui mi picchiava. Mi rispose che dovevo fare come diceva lui. Non mi chiese di accompagnarlo a fare la rapina, ma mi rivelò a sua intenzione perché gli serviva la mia macchina".

Racconta che da lui subiva angherie: "La nostra relazione durò tre anni. La convivenza iniziò nel luglio 2022. Iniziò a essere violento in giugno, poco prima: usava cocaina ogni giorno. Era geloso, mi strappò gli abiti perché non voleva che mettessi minigonne e pantaloncini, non mi faceva uscire con nessuno, neppure con le amiche che fece allontanare. Mi minacciava e mi picchiava quasi tutti i giorni, anche per cose banali, un rossetto o un mascara, o perché non sorridevo. Lui aveva una pistola e due volte mi minacciò con l’arma puntandomela addosso". Su questi fatti pende un procedimento per maltrattamenti a Modena.

Aggiunge che mentre tornavano a casa, "lui mi preannunciò che avrebbe fatto la rapina con Ragusa. Io rimasi a casa da sola e dopo un’oretta lui tornò. Mi disse che dovevo andare a denunciare il furto dell’auto. Io dissi che non volevo. Ragusa si oppose: ‘Perché mettere in mezzo una brava ragazza?’. Ma lui mi obbligò prima a nascondere l’auto e decise anche il luogo, vicino a San Michele di Sassuolo. Disse a Ragusa di accompagnarmi, lui al volante della sua auto, io della mia Lancia". Lo psichiatra Giuseppe Cupello in aula ha riferito che la donna ha un disturbo della personalità ansioso e "tende a essere fortemente condizionata".