Beppe Carletti e Cisco Parole per la Memoria

Nell’ambito delle iniziative per la Giornata della Memoria, stasera alle 21 al Novecento di Cavriago è in programma "Ad Auschwitz c’era la neve. Parole per la Memoria", parole e musica con Beppe Carletti e Cisco in dialogo con Pierluigi Senatore. Carletti e Cisco hanno preso parte al progetto "Un treno per Auschwitz" della Fondazione Fossoli: un viaggio in treno nella memoria e per la memoria, che nel corso degli anni, partendo dalla stazione di Carpi, dove vi era il campo di concentramento, ha coinvolto migliaia di studenti. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0522-372015 (www.multisala900.it).

Giovedì 26 Questura e Istoreco ricordano la figura di Giovanni Palatucci, l’ex questore di Fiume che fu proclamato Giusto tra le Nazioni; alle 9,30, nell’aula della Questura intitolata a Palatucci, interventi del questore Giuseppe Ferrari e di Massimo Storchi, alla presenza degli studenti della media Lepido e del liceo umanistico Canossa; alle 10,30 deposizione di una corona alla targa che ricorda Giovanni Palatucci nel Parco Santa Maria. Alle 10,45 breve riflessione sulle pietre di inciampo poste a memoria di Ida Liuzzi e della Famiglia Ravà-Rietti, condotta da Elisabetta Del Monte; alle 11,15 visita alla mostra dedicata ai Giusti, nella Sinagoga.

Stasera al teatro San Prospero di via Guidelli a Reggio stasera, con una lezione di prova gratuita, prende il via un corso di recitazione condotto da Matteo Bartoli. E’ un percorso di studio della recitazione aperto a tutti, che mira alla creazione di uno spettacolosaggio che andrà in scena al termine del progetto Il testo, pretesto di studio, sarà scelto solo una volta formato il gruppo. Info: tel. 342-1791236 oppure 0522-439346.

Le lezioni della Luc (Libera Università del Crostolo) dedicate alla Geopolitica continuano oggi pomeriggio alle 17,30 all’aula magna Manodori di viale Allegri, con l’intervento di Giorgio Cuscito sul tema "Usa, Taiwan e Covid: le sfide della Cina nella terza fase dell’era di Xi".

Al cinema Rosebud di via Medaglie d’Oro della Resistenza a Reggio stasera alle 21 il film "X - A sexy horror story" di Ti West.

a.le.