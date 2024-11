Beppe Carletti premiato dal Rotary. L’assegno donato al Fondo Saman

Solidarietà e spettacolo, al teatro di Guastalla, per la consegna del premio Ferrante Gonzaga, che ogni anno il locale Rotary Club attribuisce a personaggi della Bassa reggiana in evidenza nei loro campi professionali. E quest’anno è toccato a Beppe Carletti, fondatore e leader dei Nomadi, band in attività da quasi 62 anni. Carletti è stato accolto sul palco del Ruggeri dal presidente del Rotary club, Ardilio Magotti, per poi ricevere la statuetta in bronzo che raffigura Ferrante Gonzaga. E l’abbinato premio in denaro, di settemila euro, è stato destinato da Carletti al Fondo Saman per la tutela delle donne vittime di violenza e alla associazione Augusto per la vita, dedicata al compianto Augusto Daolio. A ricevere gli assegni il sindaco di Novellara, Simone Zarantonello, e la presidente dell’associazione, Rosanna Fantuzzi. Carletti è apparso emozionato e molto felice di ricevere questo riconoscimento. La serata è proseguita con alcune canzoni dei Nomadi, con Carletti al pianoforte e Juri Cilloni alla voce.

a.le.