Bergonzoni ospite di Anteprima festivaLove . L’appuntamento il 15 febbraio, ingresso gratuito

Sarà Alessandro Bergonzoni l’ospite di Anteprima festivaLove, la serata che ogni anno anticipa alcuni temi della kermesse scandianese. Anche l’edizione 2024 porterà a Scandiano grandi autori, musicisti, giornalisti, artisti e performer per declinare l’amore in tutti i suoi molteplici linguaggi, nella città che fu la culla dell’Orlando Innamorato di Matteo Maria Boiardo. Alessandro Bergonzoni sarà dunque a Scandiano il 15 febbraio, dalle 21, al cinema teatro Boiardo. Con la sua capacità di andare oltre il senso comune delle parole, Bergonzoni sul fil rouge dell’amore entrerà in mondi conosciuti e sconosciuti, tesserà storie vere e improbabili, racconterà dell’oggi e del domani. Come sempre accade per le sue creazioni, è difficile raccontarne la trama così come spiegarne i contenuti, bisogna viverle ed entrarci di persona, farsi trasportare in altre dimensioni attraverso l’uso sapiente e calibrato di parole intessute nella fantasia che lui più di altri sa ogni volta portare sul palcoscenico. L’appuntamento - gratuito e aperto a tutti, fino ad esaurimento dei posti - è su prenotazione a www.eventbrite.com

Info: 0522.764258