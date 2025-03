"Berlinguer un modello. E io chissà se resisto"

Medico, docente universitario e parlamentare, Giovanni Berlinguer (1924 – 2015) occupa un posto speciale nella vita di Marco Mietto. Lo ha ricordato l’assessore alla Cultura di Reggio, ieri, emozionato nel ricordare la figura del politico, di cui apprezzava la "totale assenza di presunzione, che per me assurge a valore politico. Non il mio modello, ma ce l’ho davanti. E sarebbe bello fosse un esempio per tutti gli amministratori della città". A proposito di bene pubblico, Mietto ha elogiato "il grande rispetto di Giovanni per le istituzioni", richiamando la necessità di "stabilire alleanze e avere stimoli, suggerimenti da parte di persone che abbiano a cuore i problemi della città", ha continuato l’assessore, alludendo ai prossimi 4 anni, e aggiungendo un più criptico "Se riuscirò. Se la delusione non mi schiaccerà".

Allo spazio Gerra per il libro ‘Giovanni Berlinguer. Gli studi e l’impegno politico’ (Carocci, 2024), presentato dal co-autore Fabrizio Rufo, docente di Bioetica e Etica dell’ambiente e della sostenibilità alla Sapienza di Roma, Mietto ha dato la parola a Giorgio Bigatti, direttore di ISEC Milano, che ha offerto spunti per una riflessione sul diritto alla salute a partire dall’eredità Berlinguer. A cominciare dalla lotta per l’affermarsi di una medicina sociale, che avesse a cuore e risolvesse le diseguaglianze, asserendo come le disparità incidessero sulle condizioni di vita.

"Capolavoro di Giovanni è la medicina nel lavoro, di cui è stato pioniere in quel piccolo libro, ‘La salute nelle fabbriche’ del 1977, nata nell’alveo delle grandi riforme – ha detto Bigatti – Il diventare legge di una moderna medicina sanitaria è al centro del libro, fino al concetto di Bioetica, completando un profilo che ci restituisce un pezzo di storia italiana". Chiara Torcianti, direttrice del Polo Archivistico di Reggio, ha analizzato il ruolo di Berlinguer nelle tre leggi varate nel 1978, in primis l’istituzione del servizio sanitario nazionale, la figura dello scienziato e la sua visione olistica della salute, mentre Rufo, ospite dell’incontro, che firma il libro con Sebastian Maffei, ha sottolineato l’estrema attualità di Berlinguer per il diritto alla salute e alla sicurezza sociale, lanciando la palla alle nuove generazioni: "Dal pensiero di Giovanni si apre un filone di studi originali, un’eredità per il futuro, che ora tocca ai giovani approfondire".