Bernardi va in pensione: "Un punto di riferimento"

Dopo tanti anni di lavoro, il dottor Paolo Bernardi, dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, a fine agosto andrà in pensione. La comunità reggiana ha voluto rivolgergli un saluto e un ringraziamento con un messaggio, consegnato per mano della vice-presidente Francesca Bedogni e firmato dal presidente Giorgio Zanni a nome di tutti i sindaci, per esprimere apprezzamento per la disponibilità, la competenza e l’impegno con cui Bernardi ha accompagnato il mondo scolastico reggiano, affrontando insieme le sfide e le criticità con spirito costruttivo.

"Sono stati anni intensi e talvolta complessi – si legge nella lettera – ma abbiamo sempre affrontato con reciproca collaborazione le criticità che via via si sono presentate, condividendo le preoccupazioni e l’impegno con un unico obiettivo comune, ovvero il miglior futuro possibile per tutti i nostri ragazzi". Durante l’incontro, oltre ai saluti e alla consegna degli omaggi, si è tracciato un bilancio sul lavoro fatto in vista dell’anno scolastico prossimo alla partenza. "Il dottor Bernardi – ha detto Francesca Bedogni – è stato un punto di riferimento imprescindibile anche in momenti complessi nei quali la sua esperienza si è rivelata fondamentale".