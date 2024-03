Berrutiplastics, s’interrompe la striscia vincente

Si ferma dopo 14 vittorie di fila la marcia della Berrutiplastics Torre (34), sconfitta in casa 71-62 dal Basket Campagnola (24) nonostante i 20 punti di Filippo Mazzi. Ne approfittano immediatamente le Gazze Canossa (34), che agganciano i cittadini al vertice della DR2 grazie al 79-69 esterno contro la Go Basket (14), con Cantergiani (20) sugli scudi; al 3° posto si rifà sotto la Sampolese (32), che domina 77-56 la gara interna col Gelso (14) trascinata dai 19 di Fontanesi e dai 18 di Micucci. Colpo esterno della Saturno Guastalla (28): 73-51 sul campo dell’LG Competition Castelnovo Monti (22), dove Colla è il migliore nelle fila ospiti con 18 punti; bene anche Luzzara (30), che mantiene la 4ª piazza grazie al 76-62 rifilato alla Pallacanestro Correggio (16), con 23 punti di Carpi e 18 di Vezzani. Hurrà esterno per la Bibbianese (14), che sbanca 80-72 il campo delle Aquile Gualtieri (8) con 17 punti di Romualdi; nell’anticipo agevole cavalcata dell’Heron Bagnolo (22) sul campo del fanalino Arbor (0): 84-63.

Nel girone parmense Sant’Ilario (14) domina 83-67 la trasferta oltre Enza sul parquet del Planet (18); in quello bolognese prosegue il momento no di Castellarano (14), battuto 66-58 dalla capolista PGS Smile (36).